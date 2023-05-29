Прямой эфир

Зеленский боится объявить контрнаступление из-за неуверенности в победе Украины

29 мая 2023 08:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Владимир Зеленский не решается начать контратаку, поскольку не уверен в победе Украины. Об этом сообщает Asia Times, передает РИА Новости.

В статье указывается, что даже при наличии американского и европейского оружия у ВСУ, включая танки Leopard и другую технику, Зеленский медлит из-за ограничений в воздушном бою и возможного выхода из строя западного оружия. 

Лукашенко: С чего начались проблемы в Украине? Безголовые руководители, коррупция, взятки!

В то же время издание отмечает, что российские войска превосходят украинские по численности и располагают современными образцами техники. Также Asia Times пишет, что в предстоящем наступлении предполагается привлечение большого количества призывников, что не является оптимальным вариантом для успеха масштабной операции, так как Украине не хватает обученного личного состава.

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Байден избежал дефолта США лишь до января 2025 года
29 мая 2023 07:53

Байден избежал дефолта США лишь до января 2025 года

Политика Майи Санду разоряет молдавских фермеров
29 мая 2023 07:25

Политика Майи Санду разоряет молдавских фермеров

Лавина на севере Пакистана унесла жизни 11 человек
29 мая 2023 07:22

Лавина на севере Пакистана унесла жизни 11 человек