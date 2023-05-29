Зеленский боится объявить контрнаступление из-за неуверенности в победе Украины

Президент Владимир Зеленский не решается начать контратаку, поскольку не уверен в победе Украины. Об этом сообщает Asia Times, передает РИА Новости.

В статье указывается, что даже при наличии американского и европейского оружия у ВСУ, включая танки Leopard и другую технику, Зеленский медлит из-за ограничений в воздушном бою и возможного выхода из строя западного оружия.

В то же время издание отмечает, что российские войска превосходят украинские по численности и располагают современными образцами техники. Также Asia Times пишет, что в предстоящем наступлении предполагается привлечение большого количества призывников, что не является оптимальным вариантом для успеха масштабной операции, так как Украине не хватает обученного личного состава.