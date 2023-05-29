Байден избежал дефолта США лишь до января 2025 года

Президент США Джо Байден заключил сделку со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, которая позволит первому избежать проблем с государственным долгом до конца его срока, пишет РИА Новости.

Согласно представленному на рассмотрение конгресса документу, статья 3101(b) раздела Кодекса США не будет применена до 1 января 2025 года. Данное положение регулирует предельный размер заимствований американского правительства. Учитывая, что президентские выборы запланированы на 2024 год, а новый президент присягнет в январе 2025 года, Байден смог решить проблему госдолга до конца своего срока.

По подсчетам Министерства финансов США, без получения от конгресса разрешения на дополнительные займы страна рисковала оказаться не в состоянии в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства уже в начале июня 2023 года.