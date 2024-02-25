Zeit: Бербок провела в укрытии в Одессе около четверти часа

Во время своего визита в Одессу глава МИД Германии Анналена Бербок вынуждена была укрыться в укрытии из-за тревоги в воздухе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Zeit. О визите Бербок не было сообщено заранее.

Она пробыла в укрытии около 15 минут после того, как была объявлена тревога. В ходе поездки Бербок и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба побывали в городском порту и обсудили вопросы безопасности на Черном море. По информации Министерства цифровых трансформаций Украины, 24 февраля в Одесском регионе была поднята по тревоге воздушная тревога, которую отменили спустя 18 минут.