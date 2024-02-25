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Боррель заявил, что конфликт в Украине решится в ближайшие месяцы

25 февраля 2024 13:57
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В интервью El País глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказал свое мнение о том, что урегулирование конфликта в Украине может быть найдено в ближайшем будущем.Об этом пишет РИА Новости.
 
Он отметил, что страны ЕС должны укреплять свою оборону и быть готовы к любым событиям.

На одной из встреч в Мюнхене он предположил ранее, что ситуацию на поле боя удастся разрешить в течение трех месяцев. Депутат украинской Рады Егор Чернев признал критической обстановку на полях сражений из-за отсутствия боеприпасов у украинских войск. Нехватку боеприпасов в украинских Вооруженных силах подтвердил и министр обороны Украины Рустем Умеров в своем письме к коллегам из ЕС.
 

# Международная политика

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