В интервью El País глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказал свое мнение о том, что урегулирование конфликта в Украине может быть найдено в ближайшем будущем.Об этом пишет РИА Новости.



Он отметил, что страны ЕС должны укреплять свою оборону и быть готовы к любым событиям.

На одной из встреч в Мюнхене он предположил ранее, что ситуацию на поле боя удастся разрешить в течение трех месяцев. Депутат украинской Рады Егор Чернев признал критической обстановку на полях сражений из-за отсутствия боеприпасов у украинских войск. Нехватку боеприпасов в украинских Вооруженных силах подтвердил и министр обороны Украины Рустем Умеров в своем письме к коллегам из ЕС.

