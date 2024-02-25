Министр обороны Украины Рустем Умеров высказал озабоченность тем, что половина оружия, поставляемого Западом, прибывает в Киев с задержкой, что ведет к потерям в людских ресурсах и территориях. Об этом сообщает РИА Новости.

«...то 50% [оружия – прим. ред.] не поступает вовремя», — сказал он.

Он отметил динамизм ситуации и призвал партнеров обеспечивать своевременные поставки оружия. Умеров также отметил значение воздушного превосходства в ведении войны.

С другой стороны, Россия полагает, что поставки оружия Украине препятствуют разрешению конфликта и втягивают в него страны НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любая поставка оружия для Украины становится законной целью для России.

Он также отметил, что США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, в том числе проводя учения на территориях различных стран. В Кремле ранее выразили мнение, что поставки оружия Украине с Запада не содействуют переговорам и могут иметь негативные последствия.