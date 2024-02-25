ВСУ ушли из Ласточкино в зоне СВО после Авдеевки

Украинские военнослужащие отступили из населенного пункта Ласточкино, расположенного неподалеку от Авдеевки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Strana.ua».

Сообщается, что из-за опасности для своих флангов и путей поставок они приняли решение об отступлении.

17 февраля Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. В результате противник лишился более полутора тысяч военнослужащих. Данная операция позволила отодвинуть фронт от Донецка и усилить оборону. Российские военные продолжают наступление, отбросив украинские войска на десять километров.

