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ВСУ ушли из Ласточкино в зоне СВО после Авдеевки

25 февраля 2024 13:33
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Украинские военнослужащие отступили из населенного пункта Ласточкино, расположенного неподалеку от Авдеевки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Strana.ua». 

Сообщается, что из-за опасности для своих флангов и путей поставок они приняли решение об отступлении.

17 февраля Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. В результате противник лишился более полутора тысяч военнослужащих. Данная операция позволила отодвинуть фронт от Донецка и усилить оборону. Российские военные продолжают наступление, отбросив украинские войска на десять километров.
 

# Международная политика # Сергей Шойгу

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