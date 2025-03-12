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Здравоохранению Латвии не хватает 40 млн евро в 2025 году

12 марта 2025 05:59
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Здравоохранению Латвии не хватает 40 миллионов евро в 2025 году. Дополнительное финансирование медучреждений просто не предусмотрели в бюджете, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Здравоохранению Латвии не хватает 40 млн евро в 2025 году-2

Между тем, затраты на лечение пациента выросли в среднем более чем на тысячу евро. Демографические проблемы усугубляют ситуацию. Латвия стареет и все больше людей нуждаются в медицинском уходе. Ведущие клиники сталкиваются с нехваткой более чем десятка миллионов евро и дефицитом кадров. Стагнация экономики прибалтийской республики осложняется разрывом отношений с Россией и зависимостью от европейских кредитов.

# Латвия

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