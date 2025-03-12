Вооружённые силы ФРГ столкнулись с нехваткой кадров

Так, армия ФРГ сокращается и стареет, а ситуация с высоким количеством вакансий продолжает ухудшаться. Бундесверу пока не удается приблизиться к цели увеличения численности военных до 203 тысяч. Количество солдат наоборот изрядно сократилось. Обязательный воинский призыв в Германии отменен в 2011 году. Ранее министр обороны ФРГ назвал это ошибкой и признал, что исправить ситуацию в короткие сроки не получится.