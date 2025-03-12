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Вооружённые силы ФРГ столкнулись с нехваткой кадров

12 марта 2025 05:53
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В Бундестаге заявили, что Вооруженные силы Германии столкнулись с нехваткой кадров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Вооружённые силы ФРГ столкнулись с нехваткой кадров-2

Так, армия ФРГ сокращается и стареет, а ситуация с высоким количеством вакансий продолжает ухудшаться. Бундесверу пока не удается приблизиться к цели увеличения численности военных до 203 тысяч. Количество солдат наоборот изрядно сократилось. Обязательный воинский призыв в Германии отменен в 2011 году. Ранее министр обороны ФРГ назвал это ошибкой и признал, что исправить ситуацию в короткие сроки не получится.

# Германия

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