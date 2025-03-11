Во Франции стартовал второй Парижский форум по обороне и стратегии

Чтобы не остаться в стороне, проработкой планов по Украине занимается и Европа. Но, видимо, у Запада другие планы. Так, на открытии форума по обороне и стратегии, который начал работу в Париже, глава оборонного ведомства пятой республики заявил, что его Франция не согласится на демилитаризацию Украины как часть решения конфликта с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он отметил, что укрепление Киева должно быть ключевым элементом будущих соглашений по архитектуре безопасности в Европе. Также Лекорню добавил, что «формат» украинской армии, ее оснащение, подготовка и то, каким образом будет осуществляться ее поддержка, будет обсуждаться в ближайшее время. Тем временем аналитики скептически оценивают Парижский форум, считая его лишь попыткой произвести впечатление на Вашингтон.