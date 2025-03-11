Киев готов принять предложение США о прекращении огня и заключить соглашение по полезным ископаемым

Надежда на урегулирование украинского конфликта еще не потеряна. Завершились 9-часовые переговоры делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Стало известно, что Киев готов принять предложение Штатов о 30-дневном прекращении огня и заключить соглашение по полезным ископаемым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США, в свою очередь, незамедлительно возобновят разведывательную и военную помощь Украине. Об этом говорится в совместном заявлении сторон. Госсекретарь Марк Рубио подчеркнул, что Вашингтон намерен передать Москве по нескольким каналам предложения о прекращении огня. В США выразили надежду на положительный ответ и рассчитывают на скорейший переход к дипломатическому решению.