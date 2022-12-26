Бразильская полиция перехватила взрывное устройство

Новости Бразилии. Бразильская полиция обезвредила самодельное взрывное устройство, которое злоумышленники разместили на подъезде к столичному аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали правоохранители, неизвестные поместили динамитную шашку с часовым механизмом на грузовик. Однако подозрительную коробку заметил водитель, он и вызвал экстренные службы. Место происшествия сразу оцепили. Позже устройство было обезврежено саперами и отправлено в институт криминалистики. На работу аэропорта Бразилиа инцидент не повлиял.