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Бразильская полиция перехватила взрывное устройство

26 декабря 2022 07:21
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Новости Бразилии. Бразильская полиция обезвредила самодельное взрывное устройство, которое злоумышленники разместили на подъезде к столичному аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бразильская полиция перехватила взрывное устройство-1

Как рассказали правоохранители, неизвестные поместили динамитную шашку с часовым механизмом на грузовик. Однако подозрительную коробку заметил водитель, он и вызвал экстренные службы. Место происшествия сразу оцепили. Позже устройство было обезврежено саперами и отправлено в институт криминалистики. На работу аэропорта Бразилиа инцидент не повлиял.

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# Оружие и боеприпасы # Новости Бразилии # Фотофакт

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