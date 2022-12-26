Премьер Молдовы призвала граждан не прекращать экономить электроэнергию

Новости Молдовы. Не прекращайте экономить электроэнергию – с таким заявлением к населению обратилась премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она напомнила потребителям, предприятиям и госорганам республики, что сокращать потребление энергоресурсов по-прежнему важно.

Несмотря на то, что ситуация в компании «Молдовагаз» немного улучшилась (там вернули финансовые долги «Газпрому» и оплатили почти все счета за прошлый месяц), тем не менее власти продолжают поиск альтернативных поставщиков энергии. Напомним, с октября в стране началась кампания по экономии ресурсов.