КНДР произвела шестой за месяц пуск баллистических ракет

Они были проведены с разницей в 15 минут. Как сообщили в японском Министерстве обороны, дальность полета составила 350 и 800 километров. По данным береговой охраны страны, обе ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии.

Токио выразил Пхеньяну протест из-за очередного пуска ракет. Как было заявлено, действия КНДР представляют серьезную угрозу не только безопасности Японии, но и всего региона и мирового сообщества, а также нарушают положения резолюций Совета Безопасности ООН. Это уже шестой за месяц ракетный пуск КНДР и 24-й в 2022 году.