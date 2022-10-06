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КНДР произвела шестой за месяц пуск баллистических ракет

06 октября 2022 09:16
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Новости КНДР. КНДР вновь произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

КНДР произвела шестой за месяц пуск баллистических ракет-1

Они были проведены с разницей в 15 минут. Как сообщили в японском Министерстве обороны, дальность полета составила 350 и 800 километров. По данным береговой охраны страны, обе ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии.  

КНДР произвела шестой за месяц пуск баллистических ракет-4

Токио выразил Пхеньяну протест из-за очередного пуска ракет. Как было заявлено, действия КНДР представляют серьезную угрозу не только безопасности Японии, но и всего региона и мирового сообщества, а также нарушают положения резолюций Совета Безопасности ООН. Это уже шестой за месяц ракетный пуск КНДР и 24-й в 2022 году.  

# Международная политика # Фотофакт

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