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В Гватемале пикап с людьми сорвался в овраг, есть погибшие

06 октября 2022 09:12
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Новости Гватемалы. 17 человек, среди которых трое детей, погибли в ДТП на юге Гватемалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там пикап, перевозивший 35 человек, сорвался в овраг глубиной 250 метров. 13 человек были доставлены в больницы.  

В Гватемале пикап с людьми сорвался в овраг, есть погибшие-1

Водителя, который выжил в катастрофе, уже задержала полиция. Его показания могут пролить свет на точные причины трагедии. Пока рассматриваются две версии. У машины отказали тормоза, после чего она съехала с дороги. Но некоторые пострадавшие утверждают, что водитель не смог справиться с управлением.  

# Авария # Фотофакт

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