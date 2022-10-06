В Гватемале пикап с людьми сорвался в овраг, есть погибшие

Новости Гватемалы. 17 человек, среди которых трое детей, погибли в ДТП на юге Гватемалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там пикап, перевозивший 35 человек, сорвался в овраг глубиной 250 метров. 13 человек были доставлены в больницы.

Водителя, который выжил в катастрофе, уже задержала полиция. Его показания могут пролить свет на точные причины трагедии. Пока рассматриваются две версии. У машины отказали тормоза, после чего она съехала с дороги. Но некоторые пострадавшие утверждают, что водитель не смог справиться с управлением.