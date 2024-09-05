В Бельгии сохраняется дефицит врачей

В отдельных случаях персоналу просто не хватает квалификации, чтобы разобраться с современными технологиями. Тем более, значительная часть работников сферы это приезжие. По статистике, в королевстве работают более 10 тысяч иностранных врачей, или 14 % от общего числа специалистов. Для сравнения: 20 лет назад лишь 4 % медиков были из-за рубежа. Впрочем, несмотря на такой приток кадров, профессионалов все равно не хватает. С этой проблемой в Бельгии борются годами. Она обострилась во время пандемии коронавируса, и с тех пор дефицит кадров сохраняется.