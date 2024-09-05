14-летний подросток расстрелял учеников школы в США

Очередной, 30-й с начала года, случай массовой стрельбы в США. На этот раз местом трагедии стал город Уиндер в штате Джорджия. Там 14-летний подросток вошел в здание школы и открыл беспорядочный огонь по ученикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По меньшей мере четверо убиты, еще около 30 человек получили ранения. Нападавший, ученик этой же школы, задержан полицией. Его мотивы пока неизвестны.

По рассказам очевидцев, когда началась стрельба, возникла паника. Дети пытались спрятаться в классах, устраивая баррикады. Глава бюро расследований штата заявил, что задержанному предъявят обвинения в убийстве и будут судить как совершеннолетнего.