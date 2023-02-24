Застрявшие на МКС космонавты вероятно смогут вернуться домой в сентябре

Новости России. Российский космический корабль «Союз» отправился на орбиту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его задача – вернуть экипаж, застрявший на МКС. Уже 25 февраля ночью он должен состыковаться с международной космической станцией.

Напомним, ранее возвращение экипажа, состоящего из двух россиян и американца, пришлось отложить из-за проблем с системой охлаждения. Теперь планируется, что вернуться домой космонавты смогут в сентябре. Поврежденный «Союз МС-22» приземлится в марте без экипажа.