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Застрявшие на МКС космонавты вероятно смогут вернуться домой в сентябре

24 февраля 2023 13:52
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Новости России. Российский космический корабль «Союз» отправился на орбиту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его задача – вернуть экипаж, застрявший на МКС. Уже 25 февраля ночью он должен состыковаться с международной космической станцией.  

Застрявшие на МКС космонавты вероятно смогут вернуться домой в сентябре-1

Напомним, ранее возвращение экипажа, состоящего из двух россиян и американца, пришлось отложить из-за проблем с системой охлаждения. Теперь планируется, что вернуться домой космонавты смогут в сентябре. Поврежденный «Союз МС-22» приземлится в марте без экипажа.   

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# Космос # Новости России # Фотофакт

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