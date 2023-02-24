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Экономист ООН: из-за антироссийских санкций увеличиваются риски продовольственного кризиса

24 февраля 2023 11:20
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Ведущий экономист ООН подвел неутешительные итоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хамид Рашид отметил, что эхо украинского конфликта и западные санкции против Москвы оказали огромное влияние на мировую экономику за последний год.  

Экономист ООН: из-за антироссийских санкций увеличиваются риски продовольственного кризиса-1

В попытке перекрыть каналы российского экспорта Запад сам столкнулся с неприятными последствиями, подчеркнул Рашид. Введенные ограничения повлекли за собой резкий рост цен на энергоносители, а показатели инфляции достигли рекордных значений. Кроме того, из-за сбоев в цепочках поставок увеличились риски и мирового продовольственного кризиса.  

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# ООН # Хамид Рашид # Фотофакт

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