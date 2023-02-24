Экономист ООН: из-за антироссийских санкций увеличиваются риски продовольственного кризиса

Ведущий экономист ООН подвел неутешительные итоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хамид Рашид отметил, что эхо украинского конфликта и западные санкции против Москвы оказали огромное влияние на мировую экономику за последний год.

В попытке перекрыть каналы российского экспорта Запад сам столкнулся с неприятными последствиями, подчеркнул Рашид. Введенные ограничения повлекли за собой резкий рост цен на энергоносители, а показатели инфляции достигли рекордных значений. Кроме того, из-за сбоев в цепочках поставок увеличились риски и мирового продовольственного кризиса.