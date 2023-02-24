Фермеры во Франции поливают отходами здания правительства

Новости Франции. Французские фермеры вновь прибегли к грязным методам в борьбе за свои интересы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аграрии превратили улицы страны в свалки. Поводом для демонстраций и подобных действий стало намерение властей ввести ограничения на ирригацию полей. Дело в том, что Франция столкнулась с небывалой зимней засухой. И правительство решило экономить воду за счет полива полей.

Однако эта мера может нанести колоссальный ущерб и без того пострадавшему сельскому хозяйству. Чтобы иметь возможность вырастить урожай, фермеры вынуждены буквально биться за воду. Они перекрывают федеральные трассы и поливают отходами здания правительства. Самая напряженная ситуация перед префектурой в Ниме. Там полицейские применили слезоточивый газ и задержали несколько человек.