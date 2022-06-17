Заседание Совбеза ОДКБ проходит в Ереване. Какие вопросы обсуждают?

Безопасность в зоне ответственности ОДКБ, а также совместные меры по нейтрализации угроз членам организации. В Ереване проходит заседание Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что мероприятие проходит в узком составе и формате пленарного заседания. Участие в нем принимает генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Обстановка по всему периметру Организации остается напряженной. Об этом шла речь и накануне, во время двусторонних встреч глав советов безопасности стран ОДКБ, во время которых также обсуждали ряд тем, посвященных вопросам защиты стран-участниц.

Александр Вольфович, секретарь Совета безопасности Беларуси:

Детально обсуждены вопросы внешнеполитической деятельности Организации Договора о коллективной безопасности, обстановка вдоль границ нашей организации, та напряженность, которая сегодня складывается. Военное противостояние, которое сегодня происходит вдоль границ ОДКБ. Те проблемы и вызовы, которые влияют на безопасность всех стран, входящих в ОДКБ. Принято единое мнение, что только вместе и сообща, обсуждая те проблемы, вызовы и угрозы, которые сегодня влияют на безопасность наших стран, можно найти пути решения и компромиссные шаги.