Киев и Варшава согласовали новый пакет военной помощи

Польша поставит Киеву 200 бронетранспортеров, рассказал Зеленский. Новый пакет военной помощи Киев и Варшава согласовали во время приезда украинского лидера в Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности отмечалось, что подписано соглашение о поставках польских БТР, самоходных минометов и систем ПВО. При этом ранее Польша уже направила Украине танки «Леопард», самолеты МиГ-29 и другую технику. При такой накачке Киева оружием и техникой заявления некоторых польских политиков о стремлении к миру звучат как минимум несерьезно.