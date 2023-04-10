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Киев и Варшава согласовали новый пакет военной помощи

10 апреля 2023 06:11
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Польша поставит Киеву 200 бронетранспортеров, рассказал Зеленский. Новый пакет военной помощи Киев и Варшава согласовали во время приезда украинского лидера в Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Киев и Варшава согласовали новый пакет военной помощи-1

В частности отмечалось, что подписано соглашение о поставках польских БТР, самоходных минометов и систем ПВО. При этом ранее Польша уже направила Украине танки «Леопард», самолеты МиГ-29 и другую технику. При такой накачке Киева оружием и техникой заявления некоторых польских политиков о стремлении к миру звучат как минимум несерьезно.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Фотофакт

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