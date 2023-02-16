Заполненный мигрантами автобус сорвался в пропасть в Панаме. Погибли 39 человек

Новости Панамы. 39 человек погибли в автокатастрофе в Панаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там, по непонятным пока причинам, заполненный пассажирами автобус сорвался в пропасть.

Около 20 пострадавших доставлены в больницы с разными травмами. По словам медиков, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Всего в момент трагедии в салоне находились 66 человек. Как сообщается, все они были мигрантами, которые направлялись в лагерь беженцев. Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия. По одной из версий, водитель просто не справился с управлением. Данный горный участок дороги пролегает через джунгли и считается очень опасным. Власти Панамы заявили, что это самое страшное миграционное происшествие в истории страны.