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Заполненный мигрантами автобус сорвался в пропасть в Панаме. Погибли 39 человек

16 февраля 2023 07:21
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Новости Панамы. 39 человек погибли в автокатастрофе в Панаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там, по непонятным пока причинам, заполненный пассажирами автобус сорвался в пропасть.

Заполненный мигрантами автобус сорвался в пропасть в Панаме. Погибли 39 человек-1

Около 20 пострадавших доставлены в больницы с разными травмами. По словам медиков, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Всего в момент трагедии в салоне находились 66 человек. Как сообщается, все они были мигрантами, которые направлялись в лагерь беженцев. Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия. По одной из версий, водитель просто не справился с управлением. Данный горный участок дороги пролегает через джунгли и считается очень опасным. Власти Панамы заявили, что это самое страшное миграционное происшествие в истории страны.

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# Авария # Фотофакт

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