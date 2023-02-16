В аэропортах Германии снова пройдёт забастовка. Руководство подготовило план на случай ЧС

Новости Германия. Немецкие аэропорты готовятся к очередной забастовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она пройдет уже завтра, 17 февраля, сразу в нескольких городах страны. Ожидается, что это парализует работу авиакомпаний в Мюнхене, Франкфурте и Гамбурге.

Сотни пассажиров будут вынуждены пересмотреть свои планы. Как сообщили в профсоюзе, сотрудники аэропортов намерены требовать повышения зарплаты на фоне роста инфляции. Это не первая подобная стачка и, возможно, не последняя, заявляют активисты. Все зависит от того, пойдет ли руководство авиакомпаний на диалог с протестующими. А пока там разработали план на случай чрезвычайных ситуаций.