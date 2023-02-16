Число погибших в результате схода лавин в Таджикистане увеличилось до 15

Снежные лавины в Таджикистане унесли жизни пятнадцати человек, еще двенадцать – травмированы.

В среду, 15 февраля, крупные снежные лавины сошли в городе Хорог и Ванджском районе Таджикистана. Там погибли 14 человек, еще один – на 65-м километре автодороги Душанбе-Варзоб, сообщает ТАСС.

В результате схода лавин различные травмы получили двенадцать человек. Сообщается и о разрушениях: полностью уничтожены четыре дома, частично пострадали тридцать пять жилых построек, пять объектов хозяйственного назначения.