Ураган в Новой Зеландии: погибли 4 человека, более 100 не выходят на связь

Новости Новой Зеландии. Четыре человека погибли, еще более 100 не вышли на связь из-за наводнений и оползней в Новой Зеландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На страну обрушился циклон «Габриэль». В результате около 10 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
Кроме того, сильный ветер повредил линии электропередачи. Из-за чего свыше 200 тысяч домохозяйств остались без света и связи. Больше всего пострадал Окленд и ряд соседних регионов. Там сохраняется наивысший – красный – уровень опасности. Приостановлено движение общественного транспорта и пригородных поездов, временно не работают аэропорт, школы и детские сады.
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