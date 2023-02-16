Ураган в Новой Зеландии: погибли 4 человека, более 100 не выходят на связь

Новости Новой Зеландии. Четыре человека погибли, еще более 100 не вышли на связь из-за наводнений и оползней в Новой Зеландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На страну обрушился циклон «Габриэль». В результате около 10 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.