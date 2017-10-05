В Витебске мужчина чудом увернулся от летящей с крыши бетонной плиты: видеофакт

Новости Беларуси. В сети появилось видео с камеры наблюдения, в котором молодой человек увернулся от бетонной плиты, летящей с крыши дома в Витебске.

Как сообщает «СБ. Беларусь сегодня» со ссылкой на героя ролика, 18 сентября житель Витебска 26-летний Алексей благодаря быстрой реакции не попал под бетонную плиту.

Инцидент произошел на проспекте Победы. В ролике видно, что до Алексея по дороге, куда приземлилась плита, был достаточно плотный поток пешеходов.

Алексей, герой ролика:

Погода в тот день была слишком ветреная, а мне крупно повезло. Все говорят, родился в рубашке.