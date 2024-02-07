Запасы газа в хранилищах Европы составляют менее 70%

Запасы газа в хранилищах Европы уже меньше 70 %. Суммарный отбор энергоресурса с начала отопительного сезона составил почти 40 миллиардов кубометров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты назвали причину снижения. Это засуха. Из-за жары понизился уровень рек, что задерживает поставку газа. Предприятия были вынуждены использовать запасы в хранилищах. Сейчас 1 тысяча кубометров голубого топлива на бирже в Европе обходится в 330 долларов. Отопительный сезон в Европе начался 7 ноября – на неделю раньше, чем годом ранее.