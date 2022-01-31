Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 40%

Запасы газа в Европе опустились ниже 40 %. Это исторический рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Меньше всего голубого топлива осталось в Австрии, там хранилища заполнены всего лишь на 26 %.

Обычно этого уровня достигают лишь к началу весны. А впереди – месяц зимы и март, который энергетики еще включают в отопительный сезон. Как оперативно пополнить стремительно исчезающие запасы газа в Европе, пока не знают. В Германии заявили, что искать альтернативу российскому топливу станет себе дороже. Во-первых, его доля в энергосистеме слишком велика, а во-вторых, возникнут логистические проблемы, которые вряд ли могут снизить его цену.