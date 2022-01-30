Напряженность на Корейском полуострове: КНДР запустила ракету в сторону Японского моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военный источник в Сеуле уточнил, что она пролетела около 800 километров, достигнув максимальной высоты 2 000 километров. Пхеньян не проводил подобных пусков с конца 2017 года, соблюдая добровольный мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания.