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КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

30 января 2022 11:55
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Напряженность на Корейском полуострове: КНДР запустила ракету в сторону Японского моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КНДР запустила ракету в сторону Японского моря-1

Военный источник в Сеуле уточнил, что она пролетела около 800 километров, достигнув максимальной высоты 2 000 километров. Пхеньян не проводил подобных пусков с конца 2017 года, соблюдая добровольный мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания.

# Международная политика # Фотофакт

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