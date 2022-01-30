Дом музыки из стекла. В Будапеште воплотили проект японского архитектора

Новости Венгрии. В будапештском парке «расцвел» цельностеклянный дом музыки. Это удивительной формы и наполнения музей, который мелодиями встречает публику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Венгрии. В будапештском парке «расцвел» цельностеклянный дом музыки. Это удивительной формы и наполнения музей, который мелодиями встречает публику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект японского архитектора – это уникальный художественный опыт, объединяющий ландшафт, современное зодчество и выставочный дизайн, чтобы предложить посетителям новые взгляды на создание мелодий и их влияние на нашу жизнь.
Музей площадью 9 000 квадратных метров посвящен рассказу об истории музыки за последние 2 000 лет.