Вадим Елфимов: НАТО и Украина хотят войны с Россией, но чтобы вместо них воевал другой

Мировую повестку изучил международный эксперт Вадим Елфимов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Авторская рубрика «Международный эксперт».

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу хорошие новости? Вот очередная: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Вы скажете, это первая строчка романа Льва Толстого «Анна Каренина», а она известна каждому образованному человеку. Ну да, все верно. Но вы не учли, что в Украине роман никто не читал – из тех, кто ею сейчас правит. Во-первых, Лев Николаевич теперь там иностранец, во-вторых, он русский офицер. Ну что вы хотите от людей, которые собственного национального кумира, великого поэта и вольнодумца Тараса Григорьевича Шевченко забрили в солдаты, откуда, кстати, русские интеллигенты его выкупили. А эти «грамотеи» надели на Кобзаря каску, бронежилет и что-то, похожее на свастику. Единственное, в чем мы можем порадоваться за наших некогда братьев, так это в том, что хотя бы матримониальные дела у них налаживаются. И вот мы возвращаемся к фразе Льва Толстого про счастливые и несчастливые семьи. Да-да, у Киева сейчас любовь. Большая любовь.

Вадим Елфимов:

Насчет женщины не знаю, в Украине сейчас всякие браки разрешены, но то, что между Киевом и НАТО нынче любовь, это точно. Причем любовь у Украины не только к НАТО, но и ко всем ее членам. Особенно, к самым большим и важным. Приглядитесь, как они друг друга обхаживают, как нежно, несмотря на пандемию, здороваются при встречах, которые происходят все чаще и чаще.

Вадим Елфимов:

А как «щиро», до последней щербинки, они улыбаются! Американцы при этом говорят уже не «чиз», а тянут в тридцать три зуба – «сало». А как заискивающе, масляно смотрят они друг другу в глазки, как клянутся друг другу в верности до гроба. Это целая симфония. Берлиоз! Наглядевшись, я готов поспорить с классиком литературы. Не прав Лев Николаевич – счастливые пары тоже счастливы по-разному. Ой, как по-разному. И хотя Украину и НАТО разделяет, казалось бы, все: и язык – в НАТО никто не говорит и никогда не заговорит по-украински, и расстояние, и история, и менталитет, а порою еще и цвет кожи – все равно эта парочка наперекор всему вместе. Мало того, от конфетно-цветочного периода любовнички уже перешли к гранатометно-ракетному. В последнее время НАТО, как жених, буквально завалил девушку своими милитаристскими «подарками».

Вадим Елфимов:

Каждый день в международном и, заметьте, гражданском аэропорту Борисполь приземляется по несколько транспортных самолетов со списанной в НАТО боевой техникой. Как вы думаете, почему они приземляются в гражданском? Неужели в Украине мало военных аэропортов? Но там эту загрузку и разгрузку никто бы не увидел из-за колючей проволоки, а так «жених», то бишь НАТО, демонстрирует всем, и прежде всего журналистам, свои явные и недвусмысленные намерения. Вот Украина и растаяла, несмотря на зиму. Как всякая гламурная, но разумная «чика», она похлопала-похлопала ресничками и тут вдруг заявила: «Дорогой, а не пора ли нам оформить наши отношения?» В более точной формулировке это предложение звучит так: «Хочу в НАТО!» Раньше Дунька хотела в Европу. В общем, ничего за 100 лет особенно не поменялось, кроме одной, но существенной детали: раньше, чтобы попасть в Европу, Дуньке-спекулянтке нужно было сесть на пароход, а теперь европейский пароход сам приплыл к Дуньке – прямо в Одесский порт. Но вернемся к любовным делам. Как вы помните, наша «чика» заявила: «Давай вступим в мезальянс. Вернее, я вступлю в тебя, любимое НАТО, так мы оформим наши отношения». И вот тут вновь заработал и классик, и классический сюжет. Жених моментально ну не попятился назад, а как-то стал выражаться неопределенно, в том смысле, что давай подождем, ты пока еще не готова. То есть как это? Для всего остального была готова и даже подходила, а тут сразу – не совсем? Получается, поматросил и бросил? Ну нет, бросать Украину пока никто не собирается. Что касается матросить, так это уже происходит, и то ли еще будет. Но какой же мы дадим совет девушке?