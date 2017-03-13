В Сомали за несколько часов произошло два теракта: погибли около 10 человек

Новости Сомали. Накаляется ситуация в столице Сомали. Там произошел еще один теракт. В центре города на воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль. Взрыв унес жизни около 10 человек, еще четверо получили ранения.

Несколькими часами ранее неподалеку от этого места был еще один взрыв, за которым последовала стрельба. Там пострадали трое. Полиция ведет расследование инцидентов.

На территории страны базируются две крупные террористические группировки – «Аш-Шабаб» и «Аль-Каида». Однако ответственность за произошедшее ни одна из них пока не взяла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.