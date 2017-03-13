На Гаити водитель автобуса сбил двух пешеходов и, скрываясь с места ДТП, врезался в группу музыкантов: более 30 человек погибли

Новости Гаити. На Гаити произошло смертельное ДТП. Автобус сбил двух пассажиров, один из них погиб. Испугавшись ответственности за содеянное, водитель не остановился и скрылся с места трагедии. Однако на этом не остановился, почти сразу же он врезался в группу уличных музыкантов.

На Гаити сейчас карнавальный сезон. Люди в красочных костюмах выходят на улицу и танцуют под традиционную музыку. Более 30 участников шествия погибли на месте, еще несколько скончались в больнице, десятки получили ранения.

Разъяренные горожане пытались поджечь автобус и расправиться с пассажирами. По последней информации, водителя застрелили. Этим делом уже занялась полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.