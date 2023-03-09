Западные СМИ: энергокризис будет истощать Европу как минимум до 2024-го

На Западе дали мрачный прогноз о будущем Европы. Как пишет крупное американское издание, энергетический кризис будет истощать ее как минимум до 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это самый оптимистичный сценарий.

До сих пор ситуация не стала фатальной, потому что зима выдалась не такой холодной, как ожидалось. Это позволило европейским странам сократить потребление энергоресурсов, например, того же газа. Но удачное стечение обстоятельств не повод расслабляться, считают эксперты. Высока вероятность, что в ближайшее время стоимость энергоносителей опять возрастет. Разумеется, это сильно отразится на счетах за электричество компаний и домохозяйств. В такой ситуации даже при больших запасах газа европейцам придется больше платить за свет и тепло.