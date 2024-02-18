Глава МИД Украины рассказал о тяжелой ситуации на фронте и необходимости ускорить производство снарядов. Генсек НАТО напоминает о необходимости сплотиться, чтобы остановить российскую агрессию. Но на деле ничего, кроме слов поддержки и обещаний, Киеву не досталось. В целом мировые СМИ и политологи сходятся во мнении, что Мюнхенская конференция давно перестала быть площадкой, где решаются реальные проблемы. Ее называют «междусобойчиком стран НАТО, где они могут во всеуслышание рассказать о том, что Россия якобы представляет угрозу для мира» – не более того. К слову, протест против форума выразили и местные жители. Тысячи активистов устроили масштабную демонстрацию в Мюнхене.