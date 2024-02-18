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Германия хочет построить еще один военный завод в Украине

18 февраля 2024 10:18
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Германский концерн Rheinmetall планирует открытие в Украине нового завода по выпуску боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующий меморандум о создании совместного производства был заключен на Мюнхенской конференции по безопасности. На заводе будут выпускаться боеприпасы НАТО калибра 155 мм. Большинство акций (51%) будет находиться в собственности Rheinmetall. Помимо этого, Rheinmetall собирается открыть в Украине завод по выпуску и ремонту бронетанковой техники.

Российская сторона выразила НАТО протест в связи с поставками вооружений Украине, заявив, что она станет законной целью для РФ.

# Оружие и боеприпасы

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