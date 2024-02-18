США впервые передадут Эстонии $500 тысяч конфискованных средств РФ

США переведут в Эстонию около 500 000 долларов, конфискованных по делу о незаконном ввозе товаров, на цели восстановления Украины. Договор о передаче этих денег был подписан на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом пишет РИА Новости.



Средства были конфискованы в прошлом году в связи попыткой продажи в Россию шлифовального станка. Такое оборудование не могло быть ввезено без соответствующей лицензии, так как могло быть предназначено для оборонных целей. Были предъявлены обвинения лицам, виновным в контрабанде, в том числе зарегистрированной в Эстонии компании.

После того как началась военная операция в Украине, страны ЕС и G7 заморозили активы России, в том числе около 300 млрд долларов в валютных резервах. Москва назвала эти действия воровством.