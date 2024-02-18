Киселев отправил в Белый дом запрос об интервью с Байденом

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» заявил, что попросил Белый дом об интервью с американским лидером Джо Байденом. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что две страны должны слушать друг друга. Интервью планируется перевести на другие языки и разместить на различных площадках медиагруппы. Киселёв настоятельно попросил Байдена отреагировать на эту просьбу. Он также упомянул, что американский журналист Такер Карлсон уже дал Путину интервью, которое собрало более 200 миллионов просмотров.