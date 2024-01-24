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Власти Германии больше не могут поддерживать Украину в одиночку

24 января 2024 08:14
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Германия не хочет помогать Украине в одиночку, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкую еженедельную газету Die Zeit.

Министра финансов ФРГ Кристиан Линднер высказался на этот счет в ходе мероприятия Восточного комитета германской экономики. «В конце концов, не может быть так, чтобы Германия делала больше в финансовом отношении, чтобы другие могли продолжать делать меньше», – приводит слова Линднера издание. 

Министр финансов Германии акцентировал внимание на том, что остальным членам Евросоюза необходимо также увеличить финансовую помощь Киеву.

# Международная политика # Кристиан Линднер

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