Власти Германии больше не могут поддерживать Украину в одиночку

Германия не хочет помогать Украине в одиночку, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкую еженедельную газету Die Zeit.

Министра финансов ФРГ Кристиан Линднер высказался на этот счет в ходе мероприятия Восточного комитета германской экономики. «В конце концов, не может быть так, чтобы Германия делала больше в финансовом отношении, чтобы другие могли продолжать делать меньше», – приводит слова Линднера издание.

Министр финансов Германии акцентировал внимание на том, что остальным членам Евросоюза необходимо также увеличить финансовую помощь Киеву.