Пентагон заявил, что целью ударов по Ираку были объекты исламистской группировки

США нанесли удары по территории Ирака. Как заявили в Пентагоне, их целью были объекты исламистской группировки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уничтожены штаб-квартира, склады, несколько ракетных установок, систем ПВО и учебная база. Как отметили в Вашингтоне, эти удары стали ответом на серию атак на американский персонал в Ираке и Сирии. Также там подчеркнули, что без колебаний нанесут новые удары в случае необходимости. В субботу, 20 января, военные базы США подверглись обстрелу баллистическими ракетами и реактивными снарядами. Были ранены четверо военнослужащих.