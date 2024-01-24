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Пентагон заявил, что целью ударов по Ираку были объекты исламистской группировки

24 января 2024 08:32
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США нанесли удары по территории Ирака. Как заявили в Пентагоне, их целью были объекты исламистской группировки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пентагон заявил, что целью ударов по Ираку были объекты исламистской группировки-1

Уничтожены штаб-квартира, склады, несколько ракетных установок, систем ПВО и учебная база. Как отметили в Вашингтоне, эти удары стали ответом на серию атак на американский персонал в Ираке и Сирии. Также там подчеркнули, что без колебаний нанесут новые удары в случае необходимости. В субботу, 20 января, военные базы США подверглись обстрелу баллистическими ракетами и реактивными снарядами. Были ранены четверо военнослужащих.

# Международная политика

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