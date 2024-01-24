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Большинство французов поддерживают масштабные фермерские протесты в стране – соцопрос

24 января 2024 07:39
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Во Франции протесты фермеров охватили все регионы страны. Опросы социологов показывают их огромную поддержку: 82 % граждан согласны с движением гнева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство французов поддерживают масштабные фермерские протесты в стране – соцопрос-1

92 % опрошенных понимают требования, каждый седьмой поддерживает перекрытие дорог и шоссе. 83 % считают, что правительство «не справляется с поставленной задачей». Почти все – 94 % – выступают за запрет иностранной сельхозпродукции, которая не соответствует французским стандартам.

# Акции протеста

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