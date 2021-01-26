Несогласные с карантинными мерами в Ливане заблокировали дороги и забросали правоохранителей камнями

Мир захлестнула волна протестов против локдауна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жестким разгоном и задержаниями завершилась акция в ливанском Триполи.
Мир захлестнула волна протестов против локдауна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жестким разгоном и задержаниями завершилась акция в ливанском Триполи.
По мнению демонстрантов, карантинные ограничения усугубляют и без того сложную экономическую ситуацию в стране. Ливан переживает самый тяжелый за последние десятилетия кризис. Система здравоохранения практически на грани краха.
Несогласные с новыми мерами изоляции заблокировали дороги в центре города и забросали правоохранителей камнями. Те в ответ применили спецсредства. Есть пострадавшие и задержанные.
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