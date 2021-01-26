Несогласные с карантинными мерами в Ливане заблокировали дороги и забросали правоохранителей камнями

Мир захлестнула волна протестов против локдауна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жестким разгоном и задержаниями завершилась акция в ливанском Триполи.