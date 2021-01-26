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Несогласные с карантинными мерами в Ливане заблокировали дороги и забросали правоохранителей камнями

26 января 2021 14:50
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Мир захлестнула волна протестов против локдауна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жестким разгоном и задержаниями завершилась акция в ливанском Триполи.

Несогласные с карантинными мерами в Ливане заблокировали дороги и забросали правоохранителей камнями-1

По мнению демонстрантов, карантинные ограничения усугубляют и без того сложную экономическую ситуацию в стране. Ливан переживает самый тяжелый за последние десятилетия кризис. Система здравоохранения практически на грани краха.

Несогласные с карантинными мерами в Ливане заблокировали дороги и забросали правоохранителей камнями-4

Несогласные с новыми мерами изоляции заблокировали дороги в центре города и забросали правоохранителей камнями. Те в ответ применили спецсредства. Есть пострадавшие и задержанные.

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# Акции протеста # Фотофакт

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