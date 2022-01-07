Возвращаются в обычный режим? Вот что происходит 7 января в Казахстане

Новости Казахстана. Не спеша Казахстан начинает возвращаться в обычный режим, хотя расслабляться рано. В Алматы неизвестные попытались обстрелять военнослужащих. Тем не менее в регионах, где нормализовалась ситуация, положение ЧП будут поэтапно снимать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все здания администраций освобождены от участников беспорядков: более 3 500 человек задержаны, 26 ликвидированы. Тем временем способствуют восстановлению спокойствия в стране миротворцы, в составе ОДКБ и белорусские военные. Главная миссия – укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Так, миротворцы уже помогли вернуть контроль над аэропортом Алматы. Не хотят стоять в стороне и местные жители. В столице Казахстана формируются народные дружины.