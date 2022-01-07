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Возвращаются в обычный режим? Вот что происходит 7 января в Казахстане

07 января 2022 14:56
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Новости Казахстана. Не спеша Казахстан начинает возвращаться в обычный режим, хотя расслабляться рано. В Алматы неизвестные попытались обстрелять военнослужащих. Тем не менее в регионах, где нормализовалась ситуация, положение ЧП будут поэтапно снимать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Возвращаются в обычный режим? Вот что происходит 7 января в Казахстане-1

Все здания администраций освобождены от участников беспорядков: более 3 500 человек задержаны, 26 ликвидированы. Тем временем способствуют восстановлению спокойствия в стране миротворцы, в составе ОДКБ и белорусские военные. Главная миссия – укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Так, миротворцы уже помогли вернуть контроль над аэропортом Алматы. Не хотят стоять в стороне и местные жители. В столице Казахстана формируются народные дружины.

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Возвращаются в обычный режим? Вот что происходит 7 января в Казахстане-4

В мире продолжают высказываться в поддержку Казахстана. Объединившись, государства пытаются оказать посильную помощь. Так, армянских миротворцев в Казахстан доставляют российские самолеты.  Решительно против любых действий внешних сил, нацеленных на насилие, выступают и в Китае.

Возвращаются в обычный режим? Вот что происходит 7 января в Казахстане-7

# Протесты в Казахстане # Мухтар Аблязов # Фотофакт

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