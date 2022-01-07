Ответственность за происходящее в Казахстане взял на себя бывший руководитель БТА Банка. Он скрывается за границей

Новости Казахстана. Казахстан начинает возвращаться в обычный режим, хотя расслабляться рано. Пару часов назад в Алма-Ате неизвестные попытались обстрелять военнослужащих. Тем не менее в регионах, где нормализовалась ситуация, положение ЧП будут поэтапно снимать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответственность за беспредел в стране взял на себя Мухтар Аблязов, бывший руководитель БТА Банка, который сейчас скрывается за границей. Он назвал себя лидером оппозиции и протестного движения и заявил, что вернется в Казахстан, чтобы возглавить «временное правительство», если протест «достигнет правильного охвата».