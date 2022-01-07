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Ответственность за происходящее в Казахстане взял на себя бывший руководитель БТА Банка. Он скрывается за границей

07 января 2022 15:09
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Новости Казахстана. Казахстан начинает возвращаться в обычный режим, хотя расслабляться рано. Пару часов назад в Алма-Ате неизвестные попытались обстрелять военнослужащих. Тем не менее в регионах, где нормализовалась ситуация, положение ЧП будут поэтапно снимать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответственность за происходящее в Казахстане взял на себя бывший руководитель БТА Банка. Он скрывается за границей-1

Ответственность за беспредел в стране взял на себя Мухтар Аблязов, бывший руководитель БТА Банка, который сейчас скрывается за границей. Он назвал себя лидером оппозиции и протестного движения и заявил, что вернется в Казахстан, чтобы возглавить «временное правительство», если протест «достигнет правильного охвата».

Возвращаются в обычный режим? Что происходит 7 января в Казахстане, читайте здесь.

# Протесты в Казахстане # Мухтар Аблязов # Фотофакт

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