Залужный предложил депутатам пойти на фронт из-за нехватки солдат в ВСУ

Во время заседания Верховной рады, на котором рассматривались вопросы новых правил мобилизации, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выступил с инициативой, чтобы депутаты самостоятельно пошли на фронт, если не удастся найти новобранцев для армии. Об этом пишет ТАСС.

При этом, по словам народного депутата Алексея Гончаренко, Залужный и министр обороны Украины Рустем Умеров отметили важность укрепления мобилизационного процесса для защиты государства.

С февраля 2022 года в Украине проводится всеобщая мобилизация, однако страна столкнулась с проблемами в привлечении граждан в армию. В конце ноября 2023 года было объявлено, что мобилизация провалилась.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно призвать еще 500 000 человек. В связи с этим был предложен законопроект о призыве, который вызвал тревогу среди граждан, и многие попытались покинуть страну.