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Ледяной шторм в Швеции: на севере страны фиксируют -43°C

05 января 2024 06:43
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На юг Швеции обрушился ледяной шторм. Сотни автомобилей застряли на трассах из-за обильного снегопада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ледяной шторм в Швеции: на севере страны фиксируют -43°C-1

Для ликвидации его последствий привлечены спасатели, полиция и военные. Некоторые водители ждут помощи уже сутки. А на севере страны зафиксирован один из самых низких показателей температуры за 25 лет. Это 43 градуса мороза.

# Погода

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