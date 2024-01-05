Ледяной шторм в Швеции: на севере страны фиксируют -43°C

На юг Швеции обрушился ледяной шторм. Сотни автомобилей застряли на трассах из-за обильного снегопада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для ликвидации его последствий привлечены спасатели, полиция и военные. Некоторые водители ждут помощи уже сутки. А на севере страны зафиксирован один из самых низких показателей температуры за 25 лет. Это 43 градуса мороза.