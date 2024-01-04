В Японии более 170 человек числятся пропавшими без вести в зоне землетрясений

Более 170 человек числятся пропавшими без вести в Японии в зоне землетрясений. Подземные толчки в стране продолжаются четвертый день подряд. Поисково-спасательные операции не прекращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 170 человек числятся пропавшими без вести в Японии в зоне землетрясений. Подземные толчки в стране продолжаются четвертый день подряд. Поисково-спасательные операции не прекращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В них задействованы экстренные службы, полиция и солдаты Сил самообороны страны. По последним сведениям, минимум 84 человека погибли, более 100 получили различные травмы. Сейчас в эвакуационных центрах находятся свыше 30 тысяч жителей.