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Во Франции протестируют систему массового ограничения потребления электричества

05 января 2024 06:42
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Правительство Франции приняло решение провести тестирование системы массового ограничения потребления электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции протестируют систему массового ограничения потребления электричества-1

Эксперимент планируют провести в одном из департаментов центрального региона страны. Участников предупредят и назовут интервал ограничения подачи электричества. Причиной таких испытаний стали опасения по поводу возможных перебоев в энергоснабжении и его полного отключения.

# Электроснабжение

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