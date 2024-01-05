Во Франции протестируют систему массового ограничения потребления электричества

Правительство Франции приняло решение провести тестирование системы массового ограничения потребления электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правительство Франции приняло решение провести тестирование системы массового ограничения потребления электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксперимент планируют провести в одном из департаментов центрального региона страны. Участников предупредят и назовут интервал ограничения подачи электричества. Причиной таких испытаний стали опасения по поводу возможных перебоев в энергоснабжении и его полного отключения.