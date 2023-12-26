Ураган в Австралии оставил более 120 тысяч домов без электричества

Один человек погиб при урагане, который обрушился на восточное побережье Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штормовой ветер, скорость которого превышала 100 км/ч, серьезно повредил более 100 домов, еще более 120 тысяч оставил без электричества. Губернатор штата Квинсленд, который больше всего пострадал от стихии, этот ураган назвал беспрецедентным. По его словам, аварийным бригадам потребуется несколько дней, чтобы устранить все последствия непогоды.