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Do Rzeczy: Украина находится в одном шаге от своего краха

26 декабря 2023 14:07
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Польский эксперт Яцек Бартосяк полагает, что РФ продолжит укреплять позиции в этом конфликте, возможно, до тех пор, пока Украину не отсекут от Черноморья. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Украине, по его мнению, не достает боеприпасов, и высказал мнение о возможности бунта среди солдат ВСУ. Также Бартосяк говорит о возможности краха украинской экономики при росте российской: «Полагаю, что мы находимся в одном шаге от краха украинского государства».

Политолог отмечает, что начавшееся 4 июня контрнаступление ВСУ не дало ожидаемых результатов, и констатирует утомление Запада от украинского кризиса.

# Международная политика

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