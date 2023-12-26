Do Rzeczy: Украина находится в одном шаге от своего краха

Польский эксперт Яцек Бартосяк полагает, что РФ продолжит укреплять позиции в этом конфликте, возможно, до тех пор, пока Украину не отсекут от Черноморья. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Украине, по его мнению, не достает боеприпасов, и высказал мнение о возможности бунта среди солдат ВСУ. Также Бартосяк говорит о возможности краха украинской экономики при росте российской: «Полагаю, что мы находимся в одном шаге от краха украинского государства».

Политолог отмечает, что начавшееся 4 июня контрнаступление ВСУ не дало ожидаемых результатов, и констатирует утомление Запада от украинского кризиса.